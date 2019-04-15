Этот контент был опубликован 15 апреля 2019 г. 9:10

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Гонконг. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Встреча президента России Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына может состояться на следующей неделе, сообщает в понедельник агентство "Ренхап" со ссылкой на осведомленные источники.

"Президент России Владимир Путин собирается посетить Дальний Восток примерно 24-го числа для участия во внутреннем мероприятии", - рассказал источник агентства.

"Шансы того, что приблизительно в это время может пройти саммит России-КНДР, достаточно высоки", - отметил источник.

Один из собеседников агентства предположил, что В.Путин, скорее всего, совершит поездку в Дальневосточный регион, граничащий с северо-восточной частью Северной Кореи, после участия в форуме по инфраструктуре Китая "Один пояс, один путь", который состоится в Пекине 26-27 апреля.

Еще один источник заявил, что саммит лидеров России и КНДР может состояться как после, так и до форума в Пекине.

Эксперты полагают, что местом встречи В.Путина и Ким Чен Ына может стать Владивосток, но не исключают, что она может пройти и в других российских городах.

"Саммит, вероятнее всего, пройдет в конце апреля или начале мая в городе на Дальнем Востоке, например, Владивостоке, однако мы не можем исключать и другие возможные места встречи, например, Москву", - заявил научный сотрудник сеульского института стратегии национальной безопасности.

Сообщения о возможном визите северокорейского лидера в Россию стали появляться после второго саммита между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном, прошедшим 27-28 февраля во вьетнамском Ханое и завершившимся без каких-либо договоренностей.

В то же время Пхеньян активизировал дипломатические контакты с Москвой. Только в марте три высокопоставленных чиновника из КНДР нанесли визиты в Россию.

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