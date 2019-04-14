Этот контент был опубликован 15 апреля 2019 г. 1:52

Гонконг. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Встреча президента России Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына может состояться на следующей неделе, сообщает корейское агентство "Ренхап" со ссылкой на осведомленные источники.

"Президент России В.Путин собирается посетить Дальний Восток 24-го числа для участия во внутреннем мероприятии", - сообщили источники, знакомые с отношениями между Россией и Северной Кореей.

Собеседники агентства также уточнили, что Ким Чен Ын планирует отправиться в Пекин на встречу на высшем уровне 26-27 апреля.

Они предположили, что Ким Чен Ын может посетить Россию по пути на это мероприятие. По их мнению, самым вероятным местом встречи лидеров России и Северной Кореи является Владивосток.

Сообщения о возможном визите северокорейского лидера в Россию стали появляться после второго саммита между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном, прошедшим 27-28 февраля во вьетнамском Ханое и завершившимся без каких-либо договоренностей.

В то же время Пхеньян активизировал дипломатические контакты с Москвой. Только в марте три высокопоставленных чиновника из КНДР нанесли визиты в Россию.

1вз ад

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