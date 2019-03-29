Этот контент был опубликован 29 марта 2019 г. 2:25

Гонконг. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и его американский коллега Дональд Трамп планируют провести встречу 10 - 11 апреля в Вашингтоне, сообщает администрация президента Южной Кореи.

"Два лидера проведут углубленные переговоры, в ходе которых обсудят пути укрепления альянса Сеул-Вашингтон и скоординируют позиции по созданию мирного режима на Корейском полуострове посредством полной денуклеаризации", - говорится в сообщении президентского офиса.

Это будет первая встреча глав США и Южной Кореи с момента срыва второго саммита между Д.Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Ханое в феврале.

1вз аг

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