Этот контент был опубликован 29 марта 2019 г. 3:07

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Гонконг. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и его американский коллега Дональд Трамп планируют провести встречу 11 апреля в Вашингтоне, сообщает администрация президента Южной Кореи.

"Два лидера проведут углубленные переговоры, в ходе которых обсудят пути укрепления альянса Сеул-Вашингтон и скоординируют позиции по созданию мирного режима на Корейском полуострове посредством полной денуклеаризации", - говорится в сообщении президентского офиса.

Это будет первая встреча глав США и Южной Кореи с момента срыва второго саммита между Д.Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Ханое в феврале.

Уточняется, что Мун Чжэ Ин прибудет в США 10 апреля, а встреча с президентом США состоится на следующий день - 11 апреля.

Белый дом подтвердил данную информацию.

"Президент Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп примут президента Республики Корея Мун Чжэ Ина и первую леди Ким Чжон Сук в Белом доме 11 апреля. Президент Д.Трамп и президент Мун Чжэ Ин обсудят последние события вокруг Корейской народной демократической республики и двусторонние вопросы", - следует из сообщения администрации президента США.

1вз аг

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