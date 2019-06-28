Этот контент был опубликован 28 июня 2019 г. 7:30

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Осака. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа началась "на полях" саммита "большой двадцатки" в Осаке.

Лидеры в перерыве между заседаниями, как и было запланировано, начали переговоры. Российская сторона отводит на встречу по программе час, согласно программе американской стороны на встречу отведено полтора часа.

С российской стороны в переговорах Путина и Трампа участвуют глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Еще перед встречей президенты России и США перекинулись парой фраз, приветствуя друг друга, перед традиционной церемонией фотографирования на саммите. На эту церемонию Путин и Трамп пришли вместе.

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