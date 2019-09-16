Этот контент был опубликован 16 сентября 2019 г. 9:39

Дубай. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Встреча президента Ирана Хасана Рухани и его американского коллеги Дональда Трампа на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке не запланирована, сообщает в понедельник агентство "Тасним" со ссылкой на иранский МИД.

"Я не подтверждаю такую встречу. Она не стоит на повестке дня. Я не думаю, что она произойдет в Нью-Йорке", - сказал представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Во вторник в Нью-Йорке открывается 74-я сессия ГА ООН.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что сообщения СМИ о его желании встретиться с Ираном "без предварительных условий" неверны. Американские наблюдатели отмечают, что ранее о готовности Трампа провести такую встречу сообщали не только СМИ, но и высокопоставленные официальные лица.

"Фейковые новости заявляют, что я готов встретиться с Ираном "без условий". Это неверное утверждение (как обычно!)" - написал Трамп в твиттере.

Ранее советник американского лидера Келиэнн Конуэй заявила в эфире телеканала Fox News, что встреча президента США Дональда Трампа с его иранским коллегой Хасаном Рухани по-прежнему не исключена, несмотря на инцидент с обстрелом беспилотниками нефтяных объектов в Саудовской Аравии.

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