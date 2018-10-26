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Этот контент был опубликован 26 октября 2018 г. 12:39 26.10.2018 - 12:39

Москва. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Представители оппозиционной Сирийской комиссии по переговорам (СКП) надеются, что их встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве станет поворотным моментом в урегулировании конфликта в Сирии, заявил глава СКП Насер аль-Харири.

"Сегодня у нас будет встреча с главой МИД РФ Сергей Лавров. Я надеюсь, что это будет плодотворная встреча, что это будет поворотный пункт в решении сирийского кризиса и будет способствовать улучшению обстановки в регионе и мире", - сказал он на пресс- конференции.

Вместе с тем Н.аАль-Харири отметил, что сомневается в способности правительства Сирии управлять страной без поддержки иранцев и проиранских сил.

"Я не думаю, что режим способен сам управлять страной, если его лишить опоры на примерно 120 тыс. иранцев", - сказал он.

"Мы хотим поговорить с российскими руководителями, Россия может способствовать развёртыванию диалога. Мы считаем, что в ее интересах найти всесторонне решение кризиса в Сирии", - отметил Н.аль-Харири.

1дм ав

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