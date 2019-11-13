Бразилиа. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил в среду, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла эффективно.
"Провели прекрасную встречу с президентом Путиным. В ходе наших переговоров мы рассмотрели весь спектр индийско-российских отношений", - написал он в своем Твиттере.
"Индия и Россия активно сотрудничают в таких областях, как торговля, безопасность и культура. Наши народы выиграют благодаря нашим тесным связям", - отметил Моди.
На встрече с Путиным Моди подчеркнул, что рад частым встречам с Путиным, в ходе которых можно обсудить и вопросы российско-индийских отношений, и международные проблемы.
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