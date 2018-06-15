Встреча с Путиным может состояться этим летом - Трамп

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Этот контент был опубликован 15 июня 2018 г. 15:43 15.06.2018 - 15:43

Вашингтон. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что может встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в течение лета. "Возможно, что мы встретимся", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, встретится ли он этим летом с российским президентом. ПОСЛЕДУЕТ 1ла во об Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс