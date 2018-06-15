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Вашингтон. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что может встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в течение лета.

"Возможно, что мы встретимся", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, встретится ли он этим летом с российским президентом.

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Интерфакс