Встреча с Путиным может состояться этим летом - Трамп
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Вашингтон. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что может встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в течение лета.
"Возможно, что мы встретимся", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, встретится ли он этим летом с российским президентом.
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Интерфакс