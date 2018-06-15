Встреча с Путиным может состояться этим летом - Трамп
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Вашингтон. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что может встретиться с президентом России Владимиром Путиным этим летом.
"Возможно, что мы встретимся, да", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, встретится ли он этим летом с российским президентом.
Это не первый раз, когда Д.Трамп выражает готовность провести встречу с российским президентом.
8 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что В.Путин и Д.Трамп в ходе последнего телефонного разговора обсуждали, что Вена может стать одним из городов их встречи. По его словам, этот вопрос упоминался и на переговорах российского лидера с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.
"Вы знаете, что саму необходимость проведения такой встречи оба президента обсуждали в ходе последнего телефонного разговора. В том числе, что и Вена может стать таким городом", - сказал Д.Песков журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса" относительно возможности проведения встречи лидеров России и США в Вене.
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Интерфакс