Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 15 июня 2018 г. 15:53 15.06.2018 - 15:53

Вашингтон. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что может встретиться с президентом России Владимиром Путиным этим летом.

"Возможно, что мы встретимся, да", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, встретится ли он этим летом с российским президентом.

Это не первый раз, когда Д.Трамп выражает готовность провести встречу с российским президентом.

8 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что В.Путин и Д.Трамп в ходе последнего телефонного разговора обсуждали, что Вена может стать одним из городов их встречи. По его словам, этот вопрос упоминался и на переговорах российского лидера с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

"Вы знаете, что саму необходимость проведения такой встречи оба президента обсуждали в ходе последнего телефонного разговора. В том числе, что и Вена может стать таким городом", - сказал Д.Песков журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса" относительно возможности проведения встречи лидеров России и США в Вене.

1ла во ан

Neuer Inhalt Horizontal Line