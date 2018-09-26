Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Вашингтон. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в среду заявил, что переговоры американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына могут пройти в октябре, но, скорее всего, они пройдут позднее.

"Это может произойти в октябре, но, более вероятно, немного позже", - сказал М.Помпео в интервью телеканалу Си-Би-Эс, отвечая на вопрос журналиста, когда может состояться саммит США-КНДР.

Он отметил, что точная дата и место проведение такой встречи пока не определены.

ПОСЛЕДУЕТ

***/ 1вл эф мф

Neuer Inhalt

Horizontal Line

swissinfo.ch

Тизер

swissinfo.ch in russian

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта










Интерфакс