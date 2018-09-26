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Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 14:28 26.09.2018 - 14:28

Вашингтон. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в среду заявил, что переговоры американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына могут пройти в октябре, но, скорее всего, они пройдут позднее.

"Это может произойти в октябре, но, более вероятно, немного позже", - сказал М.Помпео в интервью телеканалу Си-Би-Эс, отвечая на вопрос журналиста, когда может состояться саммит США-КНДР.

Он отметил, что точная дата и место проведение такой встречи пока не определены.

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