Этот контент был опубликован 10 декабря 2019 г. 18:30

Вашингтон. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Встреча президента США Дональда Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым имеет ключевое значение для благосостояния США, сообщил во вторник первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

"Такого рода беседа исключительно важна для благосостояния Америки. Президент в своей кампании говорил об улучшении отношений с Россией", - заявил Гидли в эфире американского телеканала Fox.

"Ожидается, что они поговорят о контроле над вооружениями, а также, например, об обеспечении безопасности в ходе выборов и национальной безопасности", - добавил Гидли.

В повестке встречи будет также стоять обсуждение конфликтов в Сирии и на Украине, информирует в свою очередь Associated Press.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео в интервью американскому телеканалу One America News Network сообщил о намерении поднять при встрече с Лавровым вопрос контроля над вооружениями, к которому, по его мнению, должен быть привлечен и Китай.

AP отмечает, что встречи, однако, могут быть омрачены процедурой импичмента, которая набирает обороты.

Ранее во вторник сообщалось, что Трамп встретится с Лавровым 10 декабря днем. Это следует из опубликованного Белым домом расписания президента США.

Согласно расписанию, встреча состоится в Овальном кабинете в 14:30 (22:30 мск).

Встреча пройдет в закрытом режиме, уточняет администрация президента США.

1ви ар бп

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