Этот контент был опубликован 10 декабря 2019 г. 17:54

Вашингтон. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Лидер демократов в сенате Чак Шумер назвал "тайную" встречу президента США Дональда Трампа и госсекретаря Майка Помпео с главой МИД России Сергеем Лавровым поводом для беспокойства, сообщило во вторник агентство Bloomberg.

"Какие же новые заговоры приготовят они с министром иностранных дел сегодня", - заявил Шумер в сенате.

Ранее во вторник сообщалось, что Трамп встретится с Лавровым 10 декабря днем. Это следует из опубликованного Белым домом расписания президента США.

Согласно расписанию, встреча состоится в Овальном кабинете в 14:30 (22:30 мск).

Встреча пройдет в закрытом режиме, уточняет администрация президента США.

Кроме того, госсекретарь Помпео также проведет встречу с главой МИД РФ, одной из тем которой будут вопросы контроля над вооружениями и привлечение к ним Китая.

1ви ар де

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