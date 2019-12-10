Вашингтон. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Лидер демократов в сенате Чак Шумер назвал "тайную" встречу президента США Дональда Трампа и госсекретаря Майка Помпео с главой МИД России Сергеем Лавровым поводом для беспокойства, сообщило во вторник агентство Bloomberg.
"Какие же новые заговоры приготовят они с министром иностранных дел сегодня", - заявил Шумер в сенате.
Ранее во вторник сообщалось, что Трамп встретится с Лавровым 10 декабря днем. Это следует из опубликованного Белым домом расписания президента США.
Согласно расписанию, встреча состоится в Овальном кабинете в 14:30 (22:30 мск).
Встреча пройдет в закрытом режиме, уточняет администрация президента США.
Кроме того, госсекретарь Помпео также проведет встречу с главой МИД РФ, одной из тем которой будут вопросы контроля над вооружениями и привлечение к ним Китая.
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