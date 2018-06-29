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Этот контент был опубликован 29 июня 2018 г. 15:12 29.06.2018 - 15:12

Вашингтон. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Роберт Чарльз, бывший помощник экс-госсекретаря США Колина Пауэлла, заявил телеканалу "Фокс-ньюс", что готовящаяся встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина практически мгновенно позволит снизить напряженность в отношениях между двумя странами.

"Вы сводите вместе две страны, которые имеют самый большой ядерный арсенал в мире. Это здорово! Вы почти сразу снизите напряженность после этого, потому что между двумя (лидерами - ИФ) будет диалог", - сказал он.

Бывший дипломат указал, что саммит позволит поднять и темы Украины, Сирии, соблюдения прав человека.

Р.Чарльз выразил мнение, что Д.Трамп постарается обратить Россию против Китая так же, как бывший президент США Ричард Никсон направил политику КНР против СССР.

По его словам, саммит важен, поскольку между народами США и России не должно быть "враждебности".

Р.Чарльз добавил, что, кроме этого, Д.Трамп продемонстрирует ЕС "настоящий пример лидерства": после саммита он расскажет о нем лидерам стран-членов НАТО и продемонстрирует России свою поддержку альянса.

Накануне пресс-служба Кремля и Белый дом сообщили, что встреча Д.Трампа и В.Путина пройдет 16 июля в столице Финляндии Хельсинки.

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