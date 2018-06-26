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Этот контент был опубликован 26 июня 2018 г. 20:01 26.06.2018 - 20:01

Вашингтон. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Переговоры президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина могут пройти в Хельсинки, пишет во вторник газета "Политико" со ссылкой на информированный источник.

"План потенциальной встречи еще находится на этапе согласования, заявил источник в Белом доме. Но в настоящее время в качестве предполагаемого места встречи рассматривается Хельсинки, столица Финляндии, заявил источник, знакомый с организацией (встречи - ИФ)", - пишет газета.

Вместе с тем ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о том, что российско-американский саммит может состояться не в Австрии.

"Нет, не мог бы", - сказал Д.Песков, отвечая на просьбу прокомментировать, в какой еще стране может пройти саммит.

Ранее сообщалось, что саммит РФ-США может пройти в Австрии 15 июля. По данным австрийской газеты "Кронен цайтунг", несколько дней назад в Вену прибыли российские и американские дипломаты, чтобы договориться о деталях встречи.

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