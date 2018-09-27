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Этот контент был опубликован 27 сентября 2018 г. 21:17 27.09.2018 - 21:17

Вашингтон. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп встретится с заместителем генпрокурора Родом Розенстайном на следующей неделе, сообщает в четверг американская газета "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на Белый дом.

"Президент Д.Трамп несколько минут назад поговорил с Р.Розенстайном, и они запланировали провести встречу на следующей неделе", - приводит издание слова представителя Белого дома Сары Сандерс.

"Нью-Йорк таймс" отмечает, что в ходе встречи "будет обсуждаться будущее Р.Розенстайна в министерстве юстиции".

Ранее эта встреча была запланирована на четверг после того, как Д.Трамп закончит выступления на сессии Генассамблеи и в Совбезе ООН и вернется в Вашингтон.

В понедельник агентство "Блумберг" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщило, что заместитель генерального прокурора США Р.Розенстайн устно объявил об отставке.

Информация об отставке Р.Розенстайна появилась спустя несколько дней после того, как газета "Нью-Йорк Таймс" написала, что замгенпрокурора предлагал коллегам тайно записывать свои разговоры с Д.Трампом и обсуждал возможность добиться отставки американского президента, опираясь на 25-ю поправку к конституции США (о полномочиях президента США).

Однако позднее газета "Уолл-стрит джорнэл" написала, что сообщения не соответствуют действительности и Р.Розенстайн не намерен покидать свой пост.

1тэ ар

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