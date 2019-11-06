Этот контент был опубликован 6 ноября 2019 г. 18:29

Вашингтон. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, вероятно, не смогут встретиться для подписания соглашения о первом этапе урегулировании торгового спора ранее декабря, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

По словам источника, две площадки для проведения этой встречи, предложенные Вашингтоном, - в Айове и на Аляске - уже были отклонены.

Теперь стороны оценивают возможность проведения встречи в Азии или в Европе, сообщил он.

Ранее в этом месяце США и Китай объявили о заключении промежуточного торгового соглашения, в связи с чем Вашингтон отказался от увеличения пошлин на товары китайского экспорта общим объемом $250 млрд c 25% до 30%, которое было запланировано на 15 октября. Трамп сообщил, что, по условиям соглашения, КНР увеличит импорт американской сельхозпродукции на $40-50 млрд.

Предполагалось, что лидеры двух стран подпишут соглашение в ходе саммита АТЭС, который должен был пройти в Чили 16-17 ноября, однако президент Чили Себастьян Пиньера отказался принимать саммит из-за внутренних проблем в стране.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк им

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