Этот контент был опубликован 29 июня 2019 г. 5:20

Осака. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встречаются в Осаке в рамках саммита G20, чтобы урегулировать разногласия в торгово-экономической сфере.

Ранее наблюдатели называли эту встречу оной из самых важных на саммите, поскольку от прекращения или же обострения "войны тарифов", развязанной Трампом против Китая, в значительной степени зависит стабильность мировой экономки.

Си Цзиньпин в начале встречи заявил, что сотрудничество между двумя странами лучше конфронтации и от его стабильного развития выиграют обе стороны.

Трамп, со своей стороны, сказал, что готов заключить с Китаем "честную сделку", которая, по его словам, может стать "исторической".

Накануне американский лидер заявил, что рассчитывает на продуктивную встречу с китайским руководителем.

"Я думаю, что она будет продуктивной. И кто знает... Как минимум, она будет продуктивной", - сказал Трамп журналистам.

"Посмотрим, что произойдет завтра. Это будет очень удивительный день, я уверен", - добавил он.

Ранее в интервью телеканалу Fox Трамп говорил о возможности введения новых пошлин на китайские товары стоимостью $320 млрд, если странам не удастся добиться прогресса на переговорах.

"План Б заключается в том, что мы будем брать с Китая миллиарды долларов каждый месяц и все меньше торговать с ним", - заявил Трамп.

1гк вв

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