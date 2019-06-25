Этот контент был опубликован 25 июня 2019 г. 2:09

Вашингтон. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся, вероятнее всего, во второй день саммита G20 в японской Осаке, сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома на брифинге.

"Скорее всего, это будет во второй день, последний день саммита G20, когда они сядут за стол переговоров", - сказал представитель администрации в ответ на вопрос, когда пройдет встреча Трампа и Си Цзиньпина.

По его словам, данная встреча для президента США возможность узнать позицию Китая в торговом споре.

Как отметил высокопоставленный чиновник администрации США, Трамп планирует встретиться один на один по крайней мере с лидерами восьми стран на полях саммита G20 в Осаке.

Кроме встреч с президентом России и председателем КНР, в его расписании встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом и президентом Турции Тайипом Эрдоганом, канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Чиновник отказался предоставить подробную информацию о датах и времени, добавив, что дополнительные двусторонние встречи все еще могут быть объявлены.

Саммит запланирован на 28-29 июня.

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