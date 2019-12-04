Этот контент был опубликован 4 декабря 2019 г. 13:41

Стамбул. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду провели встречу "на полях" саммита НАТО в Лондоне.

Директор управления по связям с общественностью Фахреттин Алтун сообщил агентству "Анадолу", что между лидерами состоялся "весьма продуктивный" разговор.

По данным агентства, получасовая встреча лидеров прошла в лондонском отеле The Grove в формате, закрытом для прессы.

Накануне Трамп заявил, что Турция является важным союзником США, в частности, в борьбе против ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ).

"Мне нравится Турция, у меня хорошие отношения с президентом и... давайте посмотрим, что будет в будущем", - сказал Трамп во вторник на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом "на полях" саммита альянса в Лондоне.

Ранее Трамп по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил надежду на решение проблемы, связанной с покупкой Анкарой С-400. Трамп подчеркнул, что покупка Турцией современного российского вооружения, такого как С-400, "является проблемой" для Соединенных Штатов. При этом он назвал Анкару важным союзником США и ключевым членом НАТО.

США считают, что Россия может использовать С-400 системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. В итоге США исключили Турцию из программы создания F-35 после покупки Анкарой российских С-400.

Руководство Турции исключило отказ от российских систем С-400. Анкара намерена завершить развертывание С-400 к апрелю 2020 года.

1ви ар

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