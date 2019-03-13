Этот контент был опубликован 13 марта 2019 г. 3:38

Гонконг. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Генеральный директор бюро по вопросам мира на Корейском полуострове министерства иностранных дел Республики Корея Ри Донг Йол отправится в среду в США на заседание рабочей группы по КНДР, сообщает агентство "Ренхап".

Южнокорейский чиновник планирует встретиться с заместителем помощника госсекретаря США по делам Северной Кореи Алексом Вонгом в четверг в Вашингтоне.

Отмечается, что к ним присоединятся еще несколько должностных лиц, занимающихся делами КНДР. Это будет первое заседание рабочей группы лицом к лицу по Северной Корее после февральского саммита в Ханое.

Среди главных пунктов, которые планируется обсудить, пути активизации процесса денуклеаризации КНДР и усилия Сеула по отмене санкций в отношении запланированного видеообщения разделенных семей, проживающих в Северной и Южной Корее. Агентство уточняет, что для реализации данного проекта Сеулу необходимо получить разрешение на доставку оборудования в Пхеньян.

Ожидается, что союзники также обсудят усилия Сеула по налаживанию межкорейского экономического сотрудничества, в частности, вопросов возобновления работы индустриального комплекса Кэсон и туров на гору Кумган.

1вз ад

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