Этот контент был опубликован 24 сентября 2019 г. 23:51

Нью-Йорк (ООН). 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Встреча на министерском уровне "астанинской тройки" - России, Турции и Ирана - началась "на полях" 74-й сессии Генассамблеи ООН, передаёт корреспондент "Интерфакса".

Россию на встрече представляет глава МИД РФ Сергей Лавров, Турцию - глава внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу, Иран - глава МИД страны Джавад Зариф.

"Я приветствую коллег, друзей по "астанинскому формату", и хочу выразить наше удовлетворение тем фактом, что наша напряжённая работа, возглавляемая президентами наших стран, привела к решению об утверждении конституционного комитета Сирии, о чем объявил генеральный секретарь несколько дней назад", - сказал Лавров, открывая встречу.

"Мы хотим обсудить, что ещё мы можем и должны сделать, чтобы убедиться, что конституционный комитет является функционирующим институтом", - добавил он.

В понедельник генсек ООН Антониу Гутерриш в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке заявил, что рассчитывает на старт работы сирийского конституционного комитета в ближайшие недели.

По его словам, "конституционный комитет соберется в ближайшие недели", так как достигнуто соглашение о его создании между властями Сирии и оппозицией.

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