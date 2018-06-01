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Этот контент был опубликован 1 июня 2018 г. 11:58 01.06.2018 - 11:58

Киев. 1 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил о достижении договоренности о проведении переговоров на уровне министров иностранных дел стран "нормандского формата" (Украина, Франция, Германия, РФ) 12 июня в Берлине.

"Вчера, и в течение последних недель, у меня проходили дискуссии с главами МИД Франции, России и Украины. И мне очень нравится, что нам все-таки удалось договориться о заседании в нормандском формате на уровне министров иностранных дел, которое, между тем, состоится 12 июня в Берлине", - сказал Х.Маас на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины в Павлом Климкиным в пятницу в Мариуполе.

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