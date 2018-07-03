Встреча "пятерки" международных посредников и Ирана на министерском уровне пройдет в пятницу в Вене - иранские СМИ
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Дубай. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Переговоры между Ираном и "пятеркой" международных посредников (четыре постоянных члена СБ ООН и ФРГ) на уровне глав МИД состоятся в пятницу в столице Австрии, сообщает во вторник иранское агентство ИРНА.
"Министерская встреча по СВПД состоится в Вене в пятницу. Во встрече будут участвовать главы МИД Ирана, ФРГ, Франции, России, Великобритании и КНР", - отмечается в сообщении.
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Интерфакс