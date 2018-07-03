Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 3 июля 2018 г. 10:41 03.07.2018 - 10:41

Дубай. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Переговоры между Ираном и "пятеркой" международных посредников (четыре постоянных члена СБ ООН и ФРГ) на уровне глав МИД состоятся в пятницу в столице Австрии, сообщает во вторник иранское агентство ИРНА.

"Министерская встреча по СВПД состоится в Вене в пятницу. Во встрече будут участвовать главы МИД Ирана, ФРГ, Франции, России, Великобритании и КНР", - отмечается в сообщении.

ПОСЛЕДУЕТ

1во др

Neuer Inhalt Horizontal Line