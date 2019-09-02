Этот контент был опубликован 2 сентября 2019 г. 2:55

Москва. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - Заместитель председателя кабинета министров Китая Ли Рён Нам 5 сентября встретится с министром по развитию Дальнего востока и Арктики Александром Козловым и полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым, сообщает российское посольство в Северной Корее в фейсбуке в понедельник.

"На 5 сентября намечены переговоры с министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым, а также встреча с заместителем Председателя Правительства РФ - полномочным представителем Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже в понедельник 2 сентября Ли Рён Рам проведет переговоры с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Китайская делегация примет участие в работе Пятого Восточного экономического форума.

"В составе корейской делегации 7 человек, в том числе заместитель министра внешнеэкономических дел КНДР Ли Гван Гын, заместитель директора Первого департамента Европы МИД КНДР Ким Ён Хо и другие официальные лица", - уточняют в посольстве.

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