Этот контент был опубликован 1 сентября 2019 г. 9:44

*** Пошлины распространяются уже более чем две трети ввозимых из КНР в США товаров массового потребления

Вашингтон. 1 сентября. ИНТЕРФАКС - Объявленные президентом США Дональдом Трампом дополнительные пошлины на китайскую продукцию начинают действовать в воскресенье.

Пошлина в 15% коснется импортируемых из КНР товаров объемом в $112 млрд. В частности, речь идет об одежде и обуви.

Агентство Associated Press подчеркивает, что теперь, таким образом, пошлины распространяются уже более чем две трети привозимых из Китая в США товаров массового потребления. Так, после вступающих в силу в воскресенье мер пошлины распространяются на 87% китайской текстильной продукции, покупаемой США, и на 52% обуви.

Многие американские компании предупредили, что такое положение вещей приведет к скачку цен на продукцию, пишет агентство.

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