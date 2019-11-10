Этот контент был опубликован 11 ноября 2019 г. 0:41

*** Ей предстоит придать официальный характер всем поступившим прошениям об отставках и созвать внеочередные выборы

Мадрид. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - В условиях вакуума власти, сложившегося в Боливии после отставки всего высшего руководства страны, властные полномочия переходят ко второму заместителю председателя сената Боливии Жанин Аньес.

В ее полномочия в частности будет входить проведение чрезвычайной сессии парламента Боливии, на которой будут официально приняты отставки президента и вице-президента, а также председателей обеих палат парламента.

Кроме того, она должна будет согласовать и определить дату проведения президентских и парламентских выборов.

"Это обязанность, которую мне приходится взять на себя", - заявила Аньес в эфире боливийского телевидения.

Вместе с президентом Боливии Эво Моралесом, вице-президентом Альваро Гарсиа-Линерой в отставку подали председатели обеих палат парламента страны, сообщают боливийские СМИ.

В течение воскресенья в отставку с государственных постов также ушло большинство сторонников Моралеса, в частности министр топливных ресурсов, министр по делам планирования, заместитель министра гражданской безопасности, заместитель министра финансов и другие.

Кроме того, посты покинули губернаторы боливийских департаментов Бени, Кочабамба и Потоси, а также алькальды (главы городских администраций) конституционной столицы страны Сукре, городов Оруро, Потоси - столиц одноименных провинций.

Сообщения об отставках продолжают поступать.

На обеспечение правопорядка в городах Боливии выведены элитные подразделения полиции.

1ар тг

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