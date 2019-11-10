*** Ей предстоит придать официальный характер всем поступившим прошениям об отставках и созвать внеочередные выборы
Мадрид. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - В условиях вакуума власти, сложившегося в Боливии после отставки всего высшего руководства страны, властные полномочия переходят ко второму заместителю председателя сената Боливии Жанин Аньес.
В ее полномочия в частности будет входить проведение чрезвычайной сессии парламента Боливии, на которой будут официально приняты отставки президента и вице-президента, а также председателей обеих палат парламента.
Кроме того, она должна будет согласовать и определить дату проведения президентских и парламентских выборов.
"Это обязанность, которую мне приходится взять на себя", - заявила Аньес в эфире боливийского телевидения.
Вместе с президентом Боливии Эво Моралесом, вице-президентом Альваро Гарсиа-Линерой в отставку подали председатели обеих палат парламента страны, сообщают боливийские СМИ.
В течение воскресенья в отставку с государственных постов также ушло большинство сторонников Моралеса, в частности министр топливных ресурсов, министр по делам планирования, заместитель министра гражданской безопасности, заместитель министра финансов и другие.
Кроме того, посты покинули губернаторы боливийских департаментов Бени, Кочабамба и Потоси, а также алькальды (главы городских администраций) конституционной столицы страны Сукре, городов Оруро, Потоси - столиц одноименных провинций.
Сообщения об отставках продолжают поступать.
На обеспечение правопорядка в городах Боливии выведены элитные подразделения полиции.
1ар тг