*** Сам он предположил, что в России в аналогичной ситуации ему следовало бы опасаться за свою жизнь

Вашингтон. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - В американском военном командовании готовы в случае необходимости поместить сотрудника совета национальной безопасности США подполковника Александра Виндмана и его семью в безопасное для их жизни место, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц.

По их данным, если из-за показаний Виндмана в конгрессе США в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа он окажется в опасности, то его вместе родственниками могут разместить на военной базе.

Согласно источникам издания, ранее подполковник даже подал специальный запрос на оценку уровня безопасности его семьи и его самого. В течение нескольких недель сотрудники безопасности армии США проводили соответствующие проверки.

"Армия обеспечит его безопасность (...) Он доблестно служил нашей стране 20 лет, и вы можете себе представить, в какой сложной ситуации он и его семья оказались", - сказал один из американских чиновников газете The Wall Street Journal.

Ведущий эксперт по Украине совета национальной безопасности Александр Виндман во вторник участвует в открытых слушаниях в палате представителей США в рамках процедуры импичмента.

Виндман и Уильямс входят в круг сотрудников Белого дома, слышавших разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Именно этот разговор и стал причиной старта процедуры импичмента в конгрессе США.

На закрытых слушаниях, состоявшихся ранее этой осенью, Виндман в своих показаниях заявил, что слова Трампа о расследовании на Украине в отношении сына своего вероятного конкурента на выборах Джо Байдена звучали как требование.

Виндман также сообщил, что он пытался внести изменения в стенограмму, которую в итоге опубликовал Белый дом, добавив туда опущенные заявления Зеленского и Трампа, но не преуспел в этом. Виндман не указал причину, по которой эти фразы не были внесены в опубликованную стенограмму.

Виндман во вторник на открытых слушаниях в палате представителей заявил, что рад возможности отвечать на вопросы конгрессменов, не опасаясь за свою безопасность.

"В России то, что я сообщил о своих опасениях вышестоящему руководству по официальным и частным каналам, привело бы к жестким последствиям для меня как профессионала и человека. А публичная дача показаний, касающихся президента, несомненно, стоила бы мне жизни", - предположил он.

"Я признателен, что мой отец 40 лет назад совершил смелый поступок, а также, что у меня есть привилегия быть гражданином США и госслужащим, и я могу жить без страха за свою безопасность и безопасность моей семьи", - добавил Виндман, родившийся в Украинской ССР.

Демократы начали процедуру импичмента в отношении президента Трампа 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, а также по предполагаемому вмешательству в американские выборы 2016 года с территории Украины.

Александр Виндман и его брат-близнец Евгений родились в 1975 году в УССР. В 1979 году отец перевез их в Нью-Йорк.

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