Вашингтон. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Американо-канадское Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что отслеживает передвижения разведывательного российского корабля "Виктор Леонов".
"NORAD и USNORTHCOM (Северное командование вооруженных сил США - ИФ) внимательно отслеживают интересующие нас суда, в том числе иностранные военно-морские суда, такие, как российский корабль "Виктор Леонов", в нашей зоне ответственности", - говорится в сообщении NORAD в твиттере.
"Мы знаем о военно-морской деятельности России, в том числе о размещении этих разведывательных кораблей в регионе", - отмечают военные.
В сообщении подчеркивается, что NORAD и USNORTHCOM регулярно проводят воздушные и морские операции для обеспечения обороны США и Канады.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что российский разведывательный корабль "Виктор Леонов" вернулся в международные воды у юго-восточного побережья США и действует "небезопасным образом".
По словам одного из собеседников телеканала, корабль "Виктор Леонов" в последние несколько дней плавал у берегов Южной Каролины и Флориды. Он отметил, что действия судна были определены как небезопасные, потому что он не использует навигационные огни в условиях низкой видимости. Также, заявил чиновник, российское судно не реагирует на запросы коммерческих судов, пытающихся установить местоположение, чтобы избежать потенциальных аварий.
Он также добавил, что разведывательный корабль участвовал в "других беспорядочных маневрах".
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