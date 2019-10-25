Этот контент был опубликован 25 октября 2019 г. 15:23

Брюссель. 25 октября. ИНТРЕФАКС - Шеф Пентагона Марк Эспер заявил в пятницу, что американская армия США укрепляет позиции в сирийском Дейр-эз-Зоре для защиты нефтяных месторождений.

"Мы усиливаем наши позиции, будут задействованы механизированные силы", - сказал он.

"Особые меры, которые мы предпринимаем, нужны для того, чтобы лишить ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) доступа к нефтяным ресурсам", - добавил он, отметив при этом, что основной целью миссии в регионе является борьба с боевиками.

Он подчеркнул, что в случае, если у боевиков будет доступ к нефтяным месторождениям, то "борьбу с ИГ будет вести сложнее".

Ранее в октябре стало известно, что ВС США оставят небольшой контингент в районе Дейр-эз-Зора на северо-востоке Сирии из-за присутствия Ирана на востоке Сирии и возможного доступа Дамаска к нефтяным месторождениям Дейр-эз-Зора.

Сообщается, что ранее Дамаск хотел вернуть контроль над нефтяными месторождениями аль-Омар и Коноко, однако так и не смог получить к ним доступ из-за присутствия военных США в регионе.

Более того, в Вашингтоне уверены, что возвращение нефтяных месторождений Дамаску будет на руку таким союзникам Сирии, как Иран.

Турецкие вооруженные силы 9 октября начали операцию на северо-востоке в Сирии, чтобы вытеснить из приграничных районов бойцов курдских военизированных формирований.

Сирия уже несколько лет находится в экономической блокаде. В отношения страны введены ряд санкций со стороны США и ЕС.

1ви ар

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