Этот контент был опубликован 31 декабря 2019 г. 14:58

Стамбул. 31 декабря. ИНТЕРФАКС - Турецкие военнослужащие готовятся к операции по оказанию поддержке признанными ООН властям Ливии, заявил во вторник министр обороны Турции Хулуси Акар.

"Процесс подготовки уже начался, и мы сделаем все необходимое", - заявил министр, слова которого приводит агентство "Анадолу".

По его словам, операцию по оказанию военной помощи будут осуществлять ВС Турции совместно с министерством обороны.

Ранее в декабре в Триполи запросили у Турции военную помощь, чтобы противостоять наступающим на столицу Ливии силам Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

Парламент Турции 2 января начнет рассмотрение законопроекта, разрешающего оказать такую помощь властям Ливии.

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