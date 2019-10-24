Этот контент был опубликован 24 октября 2019 г. 13:57

Верона. 24 октября. ИНТЕРФАКС - ВТБ открыл "Газпрому" кредитную линию на 4,5 млрд евро на строительство Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), сообщил президент - председатель правления банка Андрей Костин на Евразийском экономическом форуме в Вероне.

"В составе международного синдиката мы участвуем в финансировании нефтехимического комплекса "Амурский газоперерабатывающий завод" ПАО "Газпром". Для этого банк предоставил кредитную линию в размере 4,5 млрд евро для реализации этого проекта", - сказал Костин, отметив, что проект находится в активной стадии строительства.

"Завод - ключевой элемент магистральной инфраструктуры экспорта газа, позволяющий повысить доходность поставок газа за счет выделения из газа месторождений Восточной Сибири ценных фракций для дальнейшей переработки на территории РФ", - добавил глава ВТБ.

Амурский ГПЗ стоимостью около 20 млрд евро не входит в периметр инвестиционной программы "Газпрома". Он будет реализовываться на принципах проектного финансирования: 30% - акционерный капитал и 70% - проектное финансирование. В январе 2019 года начальник финансово-экономического департамента "Газпрома" Александр Иванников сообщил о достижении договоренностей по привлечению бридж-финансирования на Амурский ГПЗ. Эту сделку планируется закрыть в четвертом квартале 2019 года.

ГПЗ строится в районе города Свободный для выделения ценных фракций перед поставкой газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Завод станет самым крупным в России и одним из крупнейших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит до 42 млрд кубометров газа в год.

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