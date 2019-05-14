Этот контент был опубликован 14 мая 2019 г. 6:08

Мадрид. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Китай доставил в Венесуэлу 71 тонну товаров медицинского назначения в качестве помощи, сообщило венесуэльское правительство в распространенном пресс-релизе.

Грузовой Boeing 747 доставил в Каракас, в частности, медикаменты, материалы для хирургических операций.

"С этой второй партией, а также с теми, которые мы уже получили от Российской Федерации, Международного Красного Креста и Красного Полумесяца в страну прибыло всего около 166 тонн медикаментов и других медицинских товаров", - сказал министр здравоохранения Венесуэлы Карлос Альварадо.

Посол КНР в Венесуэле Ли Баожун заявил при церемонии передачи товаров, что она сократит "ущерб, который несет Венесуэла от иностранных санкций".

Нынешняя партия китайской помощи является второй, первая поступила 29 марта.

1гк гс

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