Мадрид. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Китай доставил в Венесуэлу 71 тонну товаров медицинского назначения в качестве помощи, сообщило венесуэльское правительство в распространенном пресс-релизе.
Грузовой Boeing 747 доставил в Каракас, в частности, медикаменты, материалы для хирургических операций.
"С этой второй партией, а также с теми, которые мы уже получили от Российской Федерации, Международного Красного Креста и Красного Полумесяца в страну прибыло всего около 166 тонн медикаментов и других медицинских товаров", - сказал министр здравоохранения Венесуэлы Карлос Альварадо.
Посол КНР в Венесуэле Ли Баожун заявил при церемонии передачи товаров, что она сократит "ущерб, который несет Венесуэла от иностранных санкций".
Нынешняя партия китайской помощи является второй, первая поступила 29 марта.
1гк гс