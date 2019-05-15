Вашингтон. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Администрация США разработала второй пакет санкций против РФ по так называемому "делу Скрипалей", однако эти меры являются только частью стратегии Вашингтона в отношении Москвы, заявила в среду замгоссекретаря США Андреа Томпсон.

"Мы направили (проект - ИФ) госсекретарю и президенту. Но я могу сказать, что это часть более широкой стратегии в отношении России", - сказала она на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США.

В марте агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на источники, что Минфин и госдеп США завершили подготовку второго пакета санкций против РФ в связи с попыткой отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и передали свои предложения в Белый дом.

Теперь для того, чтобы новые ограничительные меры вступили в силу, их должны одобрить в Белом доме, отмечало агентство.

Госдеп США 27 августа 2018 года ввел первые санкции в отношении России за несоблюдение Закона США о контроле над химическим и биологическим оружием (CBW Act) в связи с обвинениями в причастности Москвы к покушению на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года в британском Солсбери.

Для второго этапа санкций по закону CBW Act должны быть выбраны минимум три меры из шести перечисленных в законе. И они будут применяться против страны в целом - госкомпаний и компаний, финансируемых государством. Это запрет экспорта любых товаров и технологий кроме еды и сельхозпродукции; запрет импорта российских товаров в США; запрет на полеты в США авиаперевозчиков, прямо или косвенно подконтрольных государству; запрет на банковское кредитование правительства РФ за исключением кредитов на покупку еды и сельхозпродукции; противодействие финансированию РФ со стороны международных финансовых институтов; понижение уровня дипломатических отношений.

До сих пор санкции, связанные с предполагаемым применением Россией химоружия, вводились в отношении РФ в целом и не затрагивали напрямую российских бизнесменов и чиновников, а также компании из РФ.

С 27 августа действует первый пакет санкций, он включает в себя запрет на оказание внешней помощи России, на продажу оружия и финансирование таких сделок, отказ от кредитования со стороны госструктур США и запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения. Первым санкционным пакетом также предусмотрено прекращение содействия России в поставках для нее продовольствия и продукции сельского хозяйства, за исключением гуманитарной помощи.

При этом в госдепе подчеркивали, что если в 90-дневный период Россия не предоставит США гарантий о том, что она больше не будет использовать химоружие, в том числе не позволит международным ведомствам проинспектировать объекты, производящие химоружие, то Вашингтон введет второй, "более жесткий" пакет санкций в связи с нарушением CBW Act.

Предоставленный российским властям 90-дневный срок истек в конце ноября 2018 года.

США вслед за Великобританией обвинили российские спецслужбы якобы в применении нервнопаралитического вещества военного назначения "Новичок" при попытке покушения на С.Скрипаля и его дочь в британском городе Солсбери в начале марта 2018 года. Вашингтон также обвиняет Москву в тайных разработках запрещенных видов вооружения.

В России со своей стороны отмечали, что обвинения в применении химоружия беспочвенны и что в России нет действующих производств запрещенных видов оружия для проведения соответствующих инспекций.

1аю ар Бп ав

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