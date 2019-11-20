Этот контент был опубликован 20 ноября 2019 г. 7:09

Вашингтон. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Террористическая группировка ИГИЛ (запрещена в РФ) использовала военную операцию Турции в Сирии и отвод американских войск из зоны ее проведения для перегруппировки сил и подготовки к новым действиям, в том числе за рубежом, считает Пентагон.

"ИГИЛ использовало турецкое вторжение и последующее сокращение американских войск для восстановления потенциала и ресурсов в Сирии и укрепления своей способности планировать нападения за рубежом", - говорится в докладе Управления Генерального инспектора министерства обороны.

В докладе Управления, подготовленном на основе информации Разведывательного управления Пентагона, говорится, в частности, что ИГИЛ, "вероятно, будет располагать "временем и пространством" для того, чтобы нацелиться на Запад и оказать поддержку своим 19 филиалам и сетям мире".

В длительной перспективе ИГИЛ "будет стремиться восстановить контроль над некоторыми сирийскими населенными пунктами и расширить свое глобальное присутствие", - отмечается в документе.

Уничтожение лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади, который был убит во время спецоперации США в Сирии, 26 октября, "скорее всего, мало повлияет на способность ИГИЛ к восстановлению", говорится докладе.

ИГИЛ уже "активизировала "спящие ячейки" для атак на боевиков Сирийских Демократических сил (СДС), на которые США опирались в борьбе с ИГИЛ, пишут авторы доклада.

В нем говорится, что американские войска в Сирии продолжают вооружать бойцов СДС, хотя прекратили их подготовку. К концу третьего квартала численность бойцов СДС достигала 100 тыс. человек, отмечается в документе.

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