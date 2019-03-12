Мадрид. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил вторник и среду выходными днями в связи с продолжающимися проблемами с энергоснабжением в стране.

"Я распорядился приостановить занятия в школах и деятельность на работах во вторник и среду для того, чтобы вместе с народом, мы смогли окончательно и полноценно стабилизировать спокойную жизнь и мир, которых мы достойны", - написал он в своем Twitter.

Венесуэла до сих пор не может до конца восстановить энергоснабжение в стране, отключение которого произошло в четверг на прошлой неделе. Венесуэльские власти заявили, что причиной энергетического коллапса стала кибератака, ответственность за которую они возложили на США.

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