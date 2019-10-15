Этот контент был опубликован 15 октября 2019 г. 10:00

Новосибирск. 15 октября. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Подземный толчок магнитудой 4,2 зафиксирован в северо-западной части Монголии в 273 км к востоку от Кызыла (Тува), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы РАН, эпицентр произошедшего в 09:50 мск во вторник землетрясения имел координаты 51.49 градуса северной широты и 98.39 градуса восточной долготы и находился примерно в 10 км от российско-монгольской границы.

Интенсивность сотрясений в эпицентре - 5,2 балла по шкале MSK-64.

Как сообщалось, в 08:28 мск во вторник на территории Монголии было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,3 с эпицентром в 324 к югу от Кызыла примерно в 120 км от российско-монгольской границы.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в районах Монголии, граничащих с Тувой, Республикой Алтай, западной частью Бурятии и Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР.

Еж др

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