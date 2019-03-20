Этот контент был опубликован 20 марта 2019 г. 3:11

Мадрид. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Очередная встреча Международной контактной группы по Венесуэле пройдет 28 марта в Кито.

"28 марта состоится встреча Международной контактной группы по Венесуэле под сопредседательством верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини и министра иностранных дел Эквадора посла Хосе Валенсии", - следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД Эквадора.

Согласно коммюнике, в заседании примут участие высокопоставленные чиновники из Германии, Боливии, Коста-Рики, Франции, Эквадора, Испании, Италии, Нидерландов, Португалии, Великобритании, Швеции и Уругвая.

"Международная контактная группа имеет основополагающую цель - содействовать демократическому, мирному и жизнеспособному урегулированию ситуации в Венесуэле и установлению контактов на всех уровнях", - следует из сообщения МИД Эквадора.

Отмечается, что "Эквадор неоднократно заявлял, что проблема в Венесуэле должна рассматриваться с точки зрения прав человека в соответствии с международным правом".

Также приводится заявление министра иностранных дел Х.Валенсии, согласно которому, эта "международная акция поддержки рождается из реальности: политическое, социальное, экономическое и институциональное разрушение Венесуэлы, приведшее к внутреннему гуманитарному кризису и массовому оттоку миллионов венесуэльцев, особенно в Колумбию, Эквадор, Перу и другие соседние страны".

Первое заседание Международной контактной группы состоялось 7 февраля в Монтевидео.

21 января в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В ответ он призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января Х.Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны.

Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Х.Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

Со своей стороны страны ЕС дали руководству Венесуэлы срок до 3 февраля, чтобы провести досрочные выборы президента. 4 февраля большинство европейских стран, среди которых Испания, Швеция, Франция, Британия, Австрия, Германия, Нидерланды, Дания, Португалия, Финляндия, Украина и Исландия объявили о признании Х.Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

Среди тех, кто поддержал президента Венесуэлы Николаса Мадуро, - Мексика, Куба, Боливия и Турция.

1вз аг

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