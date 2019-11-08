Этот контент был опубликован 8 ноября 2019 г. 16:48

Берлин. 8 ноября. ИНТЕРФАКС - Забастовка бортпроводников и пилотов немецкой авиакомпании Lufthansa привела в пятницу к отмене 600 авиарейсов, сообщают европейские СМИ.

Экипажи авиакомпании бастуют второй день подряд. Они выражают недовольство отказом руководства Lufthansa вести переговоры об улучшении условий труда, в частности, о повышении зарплаты.

Все отмененные авиарейсы должны были отправиться в пятницу из аэропортов Германии, в том числе из Мюнхена и Франкфурта-на-Майне.

У стоек регистрации и офисов компании в аэропортах скопились толпы недовольных пассажиров, которым предлагают либо обменять авиабилеты на железнодорожные, либо перенести дату вылета.

Около 500 участников забастовки собрались в пятницу у главного офиса авиакомпании рядом с аэропортом Франкфурта-на-Майне.

Между тем, накануне председатель правления Lufthansa Карстен Шпор пригласил лидеров профсоюзов бортпроводников провести переговоры в субботу. Однако участники забастовки остались недовольны этими шагами, посчитав их недостаточными.

В минувшую среду суд по трудовым спорам во Франкфурте-на-Майне отказал руководству Lufthansa в их требовании ввести судебный запрет на проведение забастовки и признал законной запланированную стачку бортпроводников.

В конце октября сотрудники четырех авиакомпаний, входящих в группу Lufthansa - компаний Eurowings, Germanwings, SunExpress и CityLine, провели забастовку, тогда были отменены рейсы в аэропортах Берлина, Гамбурга, Мюнхена, Франкфурта-на-Майне, Дюссельдорфа, Кельна.

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