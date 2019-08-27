Вашингтон. 27 августа. ИНТЕРФАКС - Американский сенатор-демократ Крис Мерфи заявил во вторник, что ему отказали в визе для въезда в Россию.
"К сожалению, российские власти продолжают изолировать свою страну, препятствуя как нашему, так и нескольким другим визитам в последние месяцы", - говорится в заявлении, распространенном во вторник на его сайте.
В Россию он собирался приехать в составе двухпартийной делегации Конгресса США.
Ранее на этой неделе сенатор Рон Джонсон заявил, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации Конгресса. Однако в российском посольстве в Вашингтоне заявили, что Джонсон не обращался в диппредставительство для получения въездной визы.
ПОСЛЕДУЕТ
1эф во пч