Этот контент был опубликован 27 августа 2019 г. 19:13

Вашингтон. 27 августа. ИНТЕРФАКС - Американский сенатор-демократ Крис Мерфи заявил во вторник, что ему отказали в визе для въезда в Россию.

"К сожалению, российские власти продолжают изолировать свою страну, препятствуя как нашему, так и нескольким другим визитам в последние месяцы", - говорится в заявлении, распространенном во вторник на его сайте.

В Россию он собирался приехать в составе двухпартийной делегации Конгресса США.

Мерфи является членом комитета Сената США по иностранным делам.

В своем заявлении он отмечает, что хоть он и критиковал Россию, но считает важным "поддерживать диалог, особенно в моменты напряженности".

"Перед нами (США и России - ИФ), странами, обладающими крупнейшими в мире ядерными арсеналами и способными уничтожить друг друга, стоит ответственность поддерживать безопасность во всем мире и предотвращать конфликт между США и Россией", - полагает американский сенатор.

"Досадно, что Россия не заинтересована в диалоге", - подчеркивает Мерфи.

Ранее на этой неделе сенатор Рон Джонсон заявил, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации Конгресса. Однако в российском посольстве в Вашингтоне заявили, что Джонсон не обращался в диппредставительство для получения въездной визы.

Телеканал Fox News отмечает, что ни Мерфи, ни Джонсон не указывают в своих заявлениях, когда должна была состояться их поездка в Россию. Они также не сообщают, получили ли визы в Россию другие сенаторы. По данным газеты The Hill, поездка была запланирована на сентябрь этого года.

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