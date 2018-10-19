Второй саммит Трампа с Ким Чен Ыном состоится уже в 2019 году - СМИ
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Вашингтон. 20 октября. ИНТЕРФАКС - Новая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может состояться в начале 2019 года, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на источник в американской администрации.
По его словам, второй саммит между этими лидерами, "вероятно, пройдет в какой-то момент после начала года".
Первый саммит Д.Трампа и Ким Чен Ына прошел в июне 2018 года в Сингапуре.
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Интерфакс