Этот контент был опубликован 20 марта 2019 г. 7:50

Лондон. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Мужчине, который распространил в интернете видеоролики нападения на мечети в Новой Зеландии, предъявлены обвинения, сообщает в среду новозеландское телевидение TVNZ.

Мужчину обвиняют в том, что он распространял онлайн недопустимые материалы.

В среду он предстал перед судом, который отказался выпустить его под залог. Следующее слушание по его делу состоится 15 апреля.

Ранее такие же обвинения предъявили 18-летнему подростку.

В пятницу, 15 марта, в Крайстчерче была устроена стрельба по прихожанам двух мечетей, в результате погибли 50 человек, еще около 50 получили ранения. Обвинения предъявлены 28-летнему Брентону Тарранту.

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