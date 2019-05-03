Этот контент был опубликован 3 мая 2019 г. 2:52

Вашингтон. 3 мая. ИНТЕРФАКС - Власти Малайзии освободили вторую обвиняемую в убийстве сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына - Ким Чен Нама, сообщает CNN.

Адвокат гражданки Вьетнама Доанг Тхи Хыонг, осужденной по делу об убийстве Ким Чен Нама, заявил, что его подзащитная была выпущена из тюрьмы в пятницу утром.

По его словам, в ближайшие часы она вернется на родину.

Вьетнамку Доанг Тхи Хыонг и индонезийку Сити Айсию обвиняли в сознательном соучастии в убийстве Ким Чен Нама.

В марте 2019 года прокуратура Малайзии сняла обвинения с Сити Айсии и освободила ее в зале суда. Она вернулась на родину.

Обвинение Доан Тхи Хыонг позже было переквалифицировано на умышленное причинение вреда.

После чего ее приговорили к трем годам и четырем месяцам тюрьмы, отсчет которых шел со дня ареста, а затем суд рассмотрел вопрос о ее досрочном освобождении по прошествии двух третей срока заключения и принял положительное решение.

Сити Айсия и вьетнамка Доан Тхи Хыонг обвинялись в убийстве Ким Чен Нама в феврале 2017 года. Сообщалось, что две женщины подвергли сводного брата северокорейского лидера воздействию нервно-паралитического вещества VX в аэропорту Куала-Лумпура.

Женщины не признали свою вину. Их адвокаты утверждали, что они были обмануты командой северокорейских агентов. По их данным, обвиняемые считали, что принимают участие в реалити-шоу.

1вз тг

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