Этот контент был опубликован 2 октября 2019 г. 17:44

Вашингтон. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Всемирная торговая организация (ВТО) разрешила США обложить пошлинами товары европейского экспорта общим объемом $7,5 млрд в год в ответ на незаконное субсидирование Евросоюзом авиастроительного концерна Airbus SE.

Утвержденная ВТО сумма является крупнейшей в истории принятых организацией решений - она вдвое выше предыдущего рекорда ($4,04 млрд), поставленного в 2002 году. Финальное решение ВТО, обнародованное в среду, открывает новый фронт в торговой войне для администрации президента США Дональда Трампа, пишет Dow Jones. Решение является показательным с точки зрения того, что оно принято в пользу Трампа, угрожавшего вывести Штаты из ВТО.

ЕС, в свою очередь, обвиняет Вашингтон в субсидировании Boeing, и этот спор в рамках ВТО длится уже 15 лет. Ранее ВТО признала незаконными субсидии Штатов для Boeing, и в первом полугодии следующего года должна вынести постановление относительно объема американского экспорта, для которого ЕС сможет ввести новые пошлины.

Решение ВТО станет проверкой на прочность для отношений США и ЕС, которые в прошлом преодолевали разногласия без введения взаимных пошлин, отмечают эксперты. Власти ЕС ранее предлагали Штатам урегулировать взаимные претензии без введения тарифов, однако Вашингтон потребовал от Брюсселя выполнения постановлений ВТО.

Трампу предстоит принять решение о том, какие товары европейского экспорта будут обложены пошлинами, до 1 ноября. Ранее США заявляли о возможности введения новых пошлин для самолетов Airbus и их компонентов, вина и других алкогольных напитков LVMH, Remy Cointreau, Pernod Ricard и Diageo, а также изделий из кожи Christian Dior и Hermes.

Ранее источники Bloomberg сообщали, что Трамп планирует использовать так называемую "карусель", то есть регулярное изменение списка европейских товаров, облагаемых новыми пошлинами. Такой подход, как ожидается, усилит торговую неопределенность и нанесет максимальный ущерб европейскому бизнесу.

Решение ВТО вступит в силу после официальной публикации отчета организацией, что произойдет позднее в ткущем месяце.

Евросоюз готов к введению собственных мер в ответ на действия США после принятия соответствующего решения ВТО, заявила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём.

пк ко ав

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