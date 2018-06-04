Вулкан начал извергаться в Гватемале, есть жертвы
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Мадрид. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Не менее шести человек погибли, более 20 получили ранения при извержении вулкана Фуэго в Гватемале, сообщили местные власти.
Они были вынуждены эвакуировать около 2 тыс. жителей из опасного района, в том числе города Антигуа, который является одним из самых популярных мест среди туристов, закрыть аэропорт.
Извержение началось в воскресенье, он стало вторым в текущем году.
гк ад
Интерфакс