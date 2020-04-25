Этот контент был опубликован 25 апреля 2020 г. 12:05

Берлин. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил российскую сторону за оказание помощи его стране в борьбе с коронавирусом, передает в субботу портал Mondo.

По словам Вучича, российская команда "была с нами в течение трех недель в самые трудные времена". "Их врачи помогли нашим врачам и еще раз подтвердили наши прекрасные отношения", - добавил он.

Он отметил, что Россия также сталкивается с вызовами и проблемами, вызванными коронавирусом, но, несмотря на это, помогает Сербии.

"Я им очень за это благодарен", - сказал сербский лидер.

Группа российских военных медиков работает в Сербии с начала апреля. В страну прибыли вирусологи, эпидемиологи, а также доставлены средства и оборудование для дезинфекции больниц, в которых находятся инфицированные COVID-19, и других объектов.

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