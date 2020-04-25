Берлин. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил российскую сторону за оказание помощи его стране в борьбе с коронавирусом, передает в субботу портал Mondo.
По словам Вучича, российская команда "была с нами в течение трех недель в самые трудные времена". "Их врачи помогли нашим врачам и еще раз подтвердили наши прекрасные отношения", - добавил он.
Он отметил, что Россия также сталкивается с вызовами и проблемами, вызванными коронавирусом, но, несмотря на это, помогает Сербии.
"Я им очень за это благодарен", - сказал сербский лидер.
Группа российских военных медиков работает в Сербии с начала апреля. В страну прибыли вирусологи, эпидемиологи, а также доставлены средства и оборудование для дезинфекции больниц, в которых находятся инфицированные COVID-19, и других объектов.
1эф вв