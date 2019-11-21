Этот контент был опубликован 21 ноября 2019 г. 10:48

*** Агентство военной безопасности Сербии проведет расследование истории с возможной передачей денег российским военным "сербскому агенту"

Брюссель. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент Сербии Александр Вучич в четверг провел встречу с послом России Александром Боцаном-Харченко, в ходе которой обсудил с ним ситуацию вокруг появления на Youtube видеозаписи, запечатлевшей факт передачи денег российским военным вероятному сербскому агенту.

По сообщению сербского телерадиоканала РТС, на встрече также присутствовал министр обороны Сербии Александр Вулин.

Вулин сообщил журналистам, что глава сербского государства ответственно и тщательно рассматривает все элементы этого инцидента. Заключения будут сделаны на основании расследования Агентства военной безопасности.

РТС напоминает, что позже в четверг Вучич проведет заседание Совета национальной безопасности.

Ранее Агентство безопасности и информации Сербии подтвердило телерадиоканалу РТС подлинность появившихся ранее в Youtube кадров, на которых, запечатлен российский военный Георгий Клебан, передающий деньги вероятному сербскому агенту.

"На видеозаписи, появившейся на Youtube, запечатлена встреча двух мужчин на автопарковке в Земуне (район Белграда). Один из них, его лицо размыто, поскольку он находится под защитой, но утверждается, что это сербский официальный представитель "агент, офицер", а другой, который передает ему деньги, - Георгий Клебан - подполковник российской армии, помощник военного атташе посольства России в Белграде, но с этой службы он был отозван в июне этого года", - написала сербская газета "Блиц".

1ар де

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