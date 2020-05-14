Этот контент был опубликован 14 мая 2020 г. 20:33

*** Выразил президенту РФ благодарность за медицинскую помощь

Брюссель. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Президенты Сербии и России Александр Вучич и Владимир Путин в телефонном разговоре в четверг выразили надежду на то, что обстоятельства вскоре позволят обменяться визитами на высоком уровне и продолжить ранее запланированные межгосударственные контакты, информирует сайт главы сербского государства.

В сообщении отмечается, что "президент Вучич известил президента Путина обо всех событиях в регионе - от ситуации в Косово и Метохии до преследования духовенства Сербской православной церкви в Черногории".

Президенты также выразили необходимость скорейшего продолжения совместных работ по оформлению внутреннего убранства Храма Святого Саввы в Белграде, чтобы его реставрация с помощью России была завершена по плану.

"Президент Вучич выразил президенту Путину благодарность за то, что он направил медицинскую помощь (для борьбы с COVID-19), подтвердив тем самым выдающиеся стратегические отношения между Сербией и Россией", - говорится в пресс-релизе.

"Для Сербии честь иметь такого искреннего друга, каким является Россия", - сказал Вучич в беседе с российским президентом.

1ар ки

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции