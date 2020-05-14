*** Выразил президенту РФ благодарность за медицинскую помощь
Брюссель. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Президенты Сербии и России Александр Вучич и Владимир Путин в телефонном разговоре в четверг выразили надежду на то, что обстоятельства вскоре позволят обменяться визитами на высоком уровне и продолжить ранее запланированные межгосударственные контакты, информирует сайт главы сербского государства.
В сообщении отмечается, что "президент Вучич известил президента Путина обо всех событиях в регионе - от ситуации в Косово и Метохии до преследования духовенства Сербской православной церкви в Черногории".
Президенты также выразили необходимость скорейшего продолжения совместных работ по оформлению внутреннего убранства Храма Святого Саввы в Белграде, чтобы его реставрация с помощью России была завершена по плану.
"Президент Вучич выразил президенту Путину благодарность за то, что он направил медицинскую помощь (для борьбы с COVID-19), подтвердив тем самым выдающиеся стратегические отношения между Сербией и Россией", - говорится в пресс-релизе.
"Для Сербии честь иметь такого искреннего друга, каким является Россия", - сказал Вучич в беседе с российским президентом.
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