Этот контент был опубликован 28 мая 2019 г. 13:32

Брюссель. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Сербии Александр Вучич во вторник заявил, что его страна обеспечит защиту сербов в Косово, сообщает агентство Associated Press.

"Сербия будет бороться за сохранение мира и стабильности, и мы готовы в кратчайшие сроки обеспечить защиту нашего народа (в Косово - ИФ)", - сказал он.

Вучич указал, что осознает все возможные последствия происходящего.

Ранее во вторник подразделения косовского спецназа вошли на территории четырех общин на севере края, в которых проживают сербы. В акции были задействованы 73 спецавтомобиля. Задержаны 23 человека, среди задержанных семь полицейских. Представители косовских властей заявляют, что речь идет об акции по борьбе с организованной преступностью.

В расположенной на севере края сербской общине Зубин Поток жители соорудили баррикады, которые косовские спецназовцы взяли штурмом. При этом применялся слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

В то же время ситуация в Косовской Митровице, где расположены все административные учреждения сербов в Косово и Метохии, пока остается спокойной, отмечает РТС.

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